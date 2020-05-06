Аэропорт Уфы принял еще два рейса со 179 вахтовиками из Чаяндинского месторождения

УФА, 6 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт "Уфа" принял в среду два самолета со 179 вахтовиками из Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. Всего на территории месторождения выявлено 39 случаев коронавируса.

"Аэропорт "Уфа" 6 мая встретил два рейса SYL 9226 и SYL 9224 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. По прилете в воздушном судне сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан была произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, при обслуживании рейсов аэропорт принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. "Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, воздушные суда продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции", - уточнили в пресс-службе.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля на заседании правительства республики заявил, что к нему обратилось руководство компании "Стройранснефтегаз" с просьбой в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском месторождении принять для организации режима самоизоляции 1800 вахтовых рабочих - жителей Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что республика примет вахтовиков, несмотря на то, что это будет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения региона.