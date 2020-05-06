В России выздоровел каждый восьмой пациент с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 21 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в России с начала вспышки нового заболевания в стране, сообщил в среду федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, вылечился уже каждый восьмой инфицированный.

За сутки в России подтвердили еще 10 559 случаев заражения. В стране выявляют более 10 тыс. инфицированных в сутки четвертый день подряд.

Суточный рост составил 6,8% против 7% днем ранее. С начала мая число заразившихся растет в среднем на 7,7% в сутки (в конце апреля - 7,6%).

Сейчас на 100 тыс. россиян приходится примерно 113 случаев заражения (во вторник - около 106).

Статистика по общему числу зараженных

По общему числу заразившихся Россия с 165 929 случаями заражения обошла Германию, где на утро среды официально зарегистрировано 164 807 инфицированных, и вышла на пятое место в мире.

Однако неофициальные подсчеты, которые проводят СМИ в Германии и Франции, ставят Россию ниже этих стран. Так, по сведениям газеты Der Tagesspiegel, на территории ФРГ с начала вспышки выявили 167 007 случаев.

Куда серьезнее расходятся данные властей и журналистов во Франции. Минздрав республики во вторник вечером сообщал о 132 967 заразившихся. При этом в статистике Agence France Presse, учитывающей не входящие в сводки властей случаи, в стране заразился в общей сложности 170 551 человек.

Статистика по выздоровевшим и умершим

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в стране за сутки выросло более чем на 7,3%, выписались еще 1 462 человека. Всего их уже 21 327, или 12,85% всех инфицированных. Доля выздоровевших непрерывно растет начиная с 26 апреля, когда она составляла 8,36%.

За день в России из-за коронавируса умерли еще 86 человек, число жертв с начала вспышки достигло 1 537. Условный показатель смертности третий день подряд остается на уровне 0,93%.

Миллион тестов в Москве

Всего за сутки в стране провели еще 173 тыс. тестов на коронавирус, а их общее количество превысило 4,6 млн, следует из данных Роспотребнадзора. Заметная часть из них была сделана в Москве, где, по словам заместителя мэра Анастасии Раковой, провели уже 1 млн исследований.

В столице с начала вспышки выявили 85 973 заразившихся, то есть результаты тестов оказались положительными в 8,6% случаев. В России в целом этот показатель намного ниже - только 3,6%.

Больше тысячи инфицированных в 20 регионах

В среду число подтвержденных случаев заражения превысило тысячу еще в двух регионах России - Владимирской области и Ингушетии. Всего таких регионов теперь 20.

Второе место после Москвы занимает Московская область (16 590 случаев, 10% выявленных в стране), третье - Санкт-Петербург (5 884, около 3,5%). Также в пятерку по-прежнему входят Нижегородская область с 3 298 инфицированными и Дагестан, где их 2 267.

Доля столицы в общероссийской статистике продолжает медленно расти: если во вторник она составляла 51,56%, то в среду - 51,81%.