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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирусом в психоневрологическом интернате под Саратовом заразились еще 10 человек

Всего заразились 40 человек

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате увеличилось на 10 и достигло 40 человек. Об этом сообщила на брифинге в среду заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

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Ранее прокуратура региона сообщала, что уголовное дело о халатности возбуждено после заражения 30 подопечных Черкасского психоневрологического интерната (ПНИ). Руководство учреждения, по данным надзорного ведомства, не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания.

"Что касается Черкасского ПНИ, лиц с лабораторно подтвержденным COVID-19 - 40. В это число входит и персонал и те, кто заразился среди пациентов", - сказала Матвеева.

Она добавила, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, повышения температуры ни у кого не отмечается.

"После регистрации заболеваемости в данном психоневрологическом интернате в помещениях была выполнена масштабная дезинфекция, обработка постельных принадлежностей", - отметила она.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавируса, в регионе за последние сутки лабораторно подтверждены еще 98 случаев инфекции. Таким образом, всего в регионе на данный момент зафиксировано 835 заболевших. Из них выздоровели 135 пациентов, двое из них - за последние сутки.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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