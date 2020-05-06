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Петербуржцев, жаривших шашлык на Сенной площади, оштрафовали на 25 тыс. рублей

Мужчины признали свою вину и извинились перед полицейскими за доставленные неудобства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга назначил штраф по 25 тысяч рублей двум мужчинам, которые разожгли мангал в центре города на Сенной площади, нарушив ограничительные меры в условиях режима самоизоляции. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова. Им вменялась ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), суд переквалифицировал действия на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"), назначив каждому штраф в 25 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Вечером 3 мая в социальных сетях появился видеоролик, как компания молодых людей в центре Петербурга установила мангал и жарит шашлыки. Вскоре полиции удалось установить личности двух мужчин, принимавших участие в событиях.

"В суде Раджи и Ушаков вину признали, раскаялись, принесли извинения за доставленные неудобства, в том числе сотрудникам полиции. Пояснили, что не хотели такого резонанса", - добавили в пресс-службе судов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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