Лавров: архивы ФРГ о советских военнопленных помогут сохранить историческую правду

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Документы о советских военнопленных времен Второй мировой войны, переданные России из Федерального архива Германии, послужат сохранению исторической правды о событиях тех лет. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам церемонии передачи оцифрованных архивов, состоявшейся в среду на площадке ТАСС. Текст зачитал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Лавров отметил символичность этой церемонии в свете приближающегося празднования 75-летия Победы и освобождения Европы от фашизма. "Благодаря многолетней работе историков, архивистов, технических специалистов двух стран прольется свет на судьбы порядка восьми миллионов человек, - подчеркнул он. - Уверен, что развитие плодотворного историко-архивного сотрудничества РФ и ФРГ, последовательное продвижение исследований в рамках этого и новых совместных проектов послужит сохранению исторической правды и станет значимым вкладом в процессе примирения народов наших стран".

"Внимание, уделяемое этой теме как в российском, так и в немецком обществе, еще раз подчеркивает значение непрестанного выявления и устранения так называемых белых пятен в непростой истории наших стран в XX веке", - констатировал глава российского дипведомства. Он добавил, что публикация этих документов позволит еще раз напомнить о трагедии плена как нынешнему, так и будущим поколениям.

Лавров поблагодарил всех вовлеченных в проект за проделанную работу.

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, Лавров и занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны". Цель этого проекта состоит в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также историкам для исследований и увековечения памяти.