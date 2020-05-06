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Пандемия коронавируса нового типа

Во втором муниципалитете Владимирской области с 7 мая введут карантин из-за коронавируса

Допуск в город Кольчугино будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт

ВЛАДИМИР, 6 мая. /ТАСС/. Режим карантина из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с 7 мая вводится на территории Кольчугина Владимирской области. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

С 16 апреля карантин действует на территории Петушинского района, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в регионе.

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"На основании анализа развития эпидситуации в Кольчугине и по предложению главного государственного санитарного врача по 33-му региону от 05.05.2020 № 3204 с 00:00 7 мая на территории муниципального образования город Кольчугино вводится комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Он будет действовать до особого распоряжения. Соответствующий указ подписал Губернатор Владимир Сипягин для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции во Владимирской области", - говорится в сообщении.

Ограничения предусматривают запрет на въезд и выезд за пределы Кольчугина граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в границах этой территории. Допуск в город будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт. В границах города также запрещен выезд граждан на садовые и дачные участки, введены ограничения на передвижение транспорта. Глава региона рекомендовал полиции и Росгвардии принять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничений.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в Кольчугино выявлено два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших в городе - 61. Всего в регионе зарегистрирован 1001 случай заболевания, выздоровели 43 пациента, отмечено 12 летальных случаев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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