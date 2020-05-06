Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

"Тяжелые формы течения, мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.