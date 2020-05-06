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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

В целом, по словам главы Минздрава, тяжелые формы течения заболевания встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Тяжелые формы течения, мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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