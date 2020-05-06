Посол ФРГ рассказал, что Германия заботится о мемориалах советским солдатам

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти ФРГ достойно следят за состоянием мемориалов советским воинам и сохраняют места захоронения солдат Красной армии. Об этом заявил в среду посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр на прошедшей в ТАСС церемонии передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных.

"Насколько я знаю, у нас более 4 тыс. военных мемориалов советским солдатам. Более полумиллиона, около 600 тыс. [советских] солдат было похоронено в Германии, и Германия заботится об этих захоронениях", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС об отношении к памятникам советским воинам в ФРГ в то время, как в некоторых европейских городах они демонтируются, как произошло в Праге с монументом маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Посол отметил, что власти Германии совместно с российскими коллегами заботятся о том, чтобы память о советских воинах достойно сохранялась.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".