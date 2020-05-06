Судьба порядка двух миллионов советских военнопленных остается неизвестной

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Судьба более двух миллионов советских граждан, попавших в немецкий плен в годы Великой Отечественной войны, остается неизвестной. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов в ходе церемонии передачи копий документов из Федерального архива Германии в рамках российско-германского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и немецких военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны, которая прошла в ТАСС.

"Если говорить о реализации проекта, промежуточные итоги которого мы подводим, по нашим данным, неизвестной оставалась судьба более двух миллионов советских военнопленных, а по данным немецкого Красного креста, остается пока неизвестной судьба около миллиона немецких военнопленных и интернированных. Конечно, мы очень рассчитываем, что реализация этого проекта позволит существенно продвинуться в решении задачи по восстановлению всех тех имен, которые нам пока недоступны", - сказал он.

По словам Юрасова, только в прошлом году в России удалось найти данные о 14 тыс. немецких военнопленных. "Мы продолжаем поисковые работы, в частности в Российском государственном военном архиве, где только за прошлый год была обнаружена информация о белее чем 14 тыс. немецких военнопленных и интернированных. И с германской, и с российской стороны эта работа продолжается, и, я уверен, будет набирать большие обороты в дальнейшем", - отметил он.

Заместитель руководителя Росархива отметил, что восстановление имен солдат Великой Отечественной войны является важной нравственной задачей. "Если вспомнить приписываемые нашему великому полководцу Александру Васильевичу Суворову слова, что война завершается только тогда, когда похоронен последний погибший на ней солдат, мне кажется, в нашем случае эту фразу можно расширить с точки зрения нравственной ответственности, в том числе тех поколений, которые живут сегодня. Очень важно, чтобы мы вернули память о всех тех, кто погиб в годы той войны. Именно возвращение этой памяти о каждом солдате будет завершением этой войны в нравственном плане", - сказал он.

Работа на перспективу

В свою очередь специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что уже решены вопросы с защитой персональных данных, ведь у России и Германии имеются различия в законодательстве, касающиеся защиты данных. Сейчас, по его словам, сняты все юридические затруднения. Вместе с тем он предупредил, что работа будет длительной, так как речь идет о миллионах людей.

"Работа крайне кропотливая и долгая, думаю, она займет несколько лет. Дай бог, чтобы к 80-летию Победы мы могли бы решить большую часть вопросов. Процесс длительный, он требует тщательности и внимания к каждой судьбе", - сказал он.

Директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов подчеркнул, что родственники пропавших солдат стремятся узнать судьбу своих предков. "Запросов поступает огромное количество до сих пор. Родственники хотят знать судьбы своих отцов и дедов, и когда у нас наконец есть результаты и мы можем на запросы дать ответы, это, конечно, очень важно для чисто человеческого понимания и для гуманитарного сотрудничества в целом", - сказал он.

По словам Тарасова, архивисты России и Германии активно взаимодействуют в деле установления судеб солдат Красной армии и вермахта, пропавших без вести. "Наш архив уже почти 30 лет активно взаимодействует с нашими немецкими коллегами. За это время мы передали Германии огромное количество сведений на немецких военнопленных. Наша страна и Германия во многом задолжали тем людям, которые, не всегда по своей воле, оказались в плену и претерпели множественные страдания", - добавил он.

О проекте

22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, занимавший тогда пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициировали межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны". Цель этого германо-российского совместного проекта состоит в том, чтобы выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также для исторических исследований и увековечения памяти. Для этого ведется работа с источниками в германских, российских и международных архивах.