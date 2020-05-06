Путин назвал абсолютно правильными принятые решения по борьбе с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильными принятые для борьбы с коронавирусом решения. Об этом он заявил на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Как известно с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России, и значительные полномочия были переданы в регионы РФ. И понятно почему: потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", - сказал президент.

"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно", - подчеркнул он.

Российский лидер также отметил, что по пути России пошли многие другие государства. "Мы это видим, хорошо, если и у них тоже так получается", - сказал Путин.