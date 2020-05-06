Более 400 вахтовиков вылетели с Чаяндинского месторождения в Якутии в другие регионы

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Более 400 вахтовиков вывезены в среду с Чаяндинского месторождения в Башкирию, Томскую и Оренбургскую области, сообщили журналистам в оперативном штабе Якутии по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", был объявлен 17 апреля. Там работают более 10 тыс. человек, Роспотребнадзором подтвержден 41 случай заражения. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

"Продолжается вывоз вахтовых рабочих с Чаянды. Из Якутии вылетели еще два спецрейса. 106 человек вылетели в Томск, 121 человек - в Оренбург. Это жители этих областей, у которых закончилась вахта и отрицательные анализы на COVID-19. Сегодня утром 179 здоровых рабочих двумя рейсами вылетели в Уфу", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, всего за период с 3 по 6 мая выполнено 12 рейсов, вывезены 1 155 человек. Власти рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

В Якутии зарегистрировано 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек, умерли четыре пациента. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.