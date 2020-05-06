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Кризис в Сирии

В Росгвардии рассказали, чем занимается ведомство в Сирии

Речь идет об обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, а также сопровождении гуманитарных грузов и оказании медпомощи местному населению

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Росгвардия занимается в Сирии обнаружением и обезвреживанием взрывных устройств, а также сопровождает гуманитарные грузы и оказывает медицинскую помощь местному населению. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В среду директор ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что сотрудники Росгвардии выполняют ряд задач в Сирии. "В Сирийской Арабской Республике военнослужащие Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны РФ. Во взаимодействии с военной полицией проводятся мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия", - сказал Грибакин.

Он отметил, что сотрудники ведомства также оказывают содействие в медицинской помощи местным жителям и участвуют в сопровождении гуманитарных грузов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииЗолотов, Виктор Васильевич
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