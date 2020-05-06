В Росгвардии рассказали, чем занимается ведомство в Сирии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Росгвардия занимается в Сирии обнаружением и обезвреживанием взрывных устройств, а также сопровождает гуманитарные грузы и оказывает медицинскую помощь местному населению. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В среду директор ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что сотрудники Росгвардии выполняют ряд задач в Сирии. "В Сирийской Арабской Республике военнослужащие Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны РФ. Во взаимодействии с военной полицией проводятся мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия", - сказал Грибакин.

Он отметил, что сотрудники ведомства также оказывают содействие в медицинской помощи местным жителям и участвуют в сопровождении гуманитарных грузов.