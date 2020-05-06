В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим

ТАСС, 6 мая. Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах. Соответствующее изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области", опубликованные в среду на сайте правительства региона, внес глава области Александр Богомаз.

"Правительство Брянской области постановляет обязать граждан с 7 мая использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования (на улицах и в других местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях)", - говорится в документе.

К 6 мая в Брянской области зафиксировали 1 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 80 из них - за последние сутки. За все время в регионе 369 человек выздоровели, 14 пациентов умерли.