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Минюст признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР

Такое решение было принято в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минюст России в рамках так называемой регуляторной гильотины признал недействующими 13 приказов и 19 документов СССР и РСФСР в сфере юстиции. Об этом сообщается на сайте министерства.

Во исполнение поручений правительства, а также в рамках реализации механизма регуляторной гильотины Минюстом издан приказ от 30 апреля "О признании утратившими силу или не действующими на территории РФ актов и документов в сфере юстиции, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР". "Приказ признает утратившими силу или не действующими на территории РФ 13 приказов и 19 документов ненормативного характера в сфере юстиции, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР, содержащих устаревшее регулирование, требующее отмены", - говорится в сообщении министерства. 

В декабре 2019 года Минюст России представил правительству перечень из более 3 700 нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках проекта регуляторной гильотины. 13 января возглавлявший тогда кабмин Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1 259 устаревших правительственных актов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, неофициально называющаяся регуляторной гильотиной, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Также под реформу попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени. 

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