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Путин распорядился выделить 3 млрд рублей на гранты по развитию гражданского общества

Средства выделят из резервного фонда президента

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился выделить в 2020 году 3 млрд рублей из своего резервного фонда на гранты по развитию гражданского общества. Распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда президента Российской Федерации 3 млрд рублей Управлению делами президента для увеличения в 2020 году объема субсидии, предоставляемой фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.

В начале апреля Путин поручал правительству при формировании проекта федерального бюджета на очередной трехлетний период предусматривать ассигнования в 3 млрд рублей ежегодно дополнительно к субсидии, предоставляемой фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, преимущественно на софинансирование грантовой поддержки некоммерческих организаций. При этом отмечалось, что в 2020 году эти средства будут выделены из резервного фонда президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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