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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин отметил, что москвичи старались соблюдать режим самоизоляции в майские праздники

Мэр Москвы подчеркнул, что это может положительно повлиять на снижение числа заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первые майские праздники могут положительно повлиять на снижение числа заражений коронавирусом в столице. Москвичи стараются соблюдать режим самоизоляции и социального дистанцирования, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Я считаю, очень хорошо прошла [первая часть майских праздников]. У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим дистанции и санитарных норм, в целом, майские праздники нам даже позволят, дадут плюс, чтобы проще последующие недели проходить, снизят контакты людей и интенсивность передвижения по городу. Это уже сегодня очевидно, и я прошу придерживаться такого же режима и дальше", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что за первые четыре дня майских праздников в Москве составлено около 6 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции в Москве. Кроме того, за прошедшие сутки количество подобных нарушений составило порядка 1200.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей.

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