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Пандемия коронавируса нового типа
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Южная Осетия полностью закрывает границу с Россией с 10 мая на неделю

Запрет коснется всех без исключения граждан, а также грузового автотранспорта

ЦХИНВАЛ, 6 мая. /ТАСС/. Южная Осетия, где ранее в среду был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией, полностью закрывает границу с Россией с 10 мая сроком на неделю, говорится в сообщении оперативного штаба страны.

"Граница Южной Осетии с Российской Федерацией будет закрыта с 00:00 10 мая 2020 года по 23:59 17 мая 2020 года. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Временный запрет на пересечение границы касается всех без исключения граждан. Запрет также распространяется на грузовой автотранспорт", - говорится в сообщении.

"Такое решение было принято, в связи с тем, что республике нужно время для того, чтобы разместить на карантин, обследовать и оказать необходимую помощь прибывшим гражданам, в том числе большой группе курсантов военных вузов", - процитировали президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в оперативном штабе.

Кабинет министров Южной Осетии ранее принял постановление о продлении ограничительных мер в республике из-за пандемии коронавируса до 11 мая, а также продлил запрет на пересечение российско-югоосетинской границы через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23:59 мск 31 мая 2020 года. Однако запрет не распространялся на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, хотя для пропуска через границу им нужно было обратиться в консульство, а также на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике.

Ограничения не касаются и граждан РФ - водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами и стройматериалами.

Теги
РоссияЮжная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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