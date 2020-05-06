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Пандемия коронавируса нового типа

Турция планирует использовать препарат ремдесивир для борьбы с коронавирусом

Швейцарские и российские ученые уже выявили ряд доказательств его эффективности

АНКАРА, 6 мая. /ТАСС/. Турция планирует применять противовирусный препарат ремдесивир, разработанный против лихорадки Эбола, для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"Ремдесивир является противовирусным лекарством. Мы дали его 400 пациентам и планируем использовать его в ближайшем будущем. Мы поделимся результатами, которые оно дает [в борьбе с коронавирусом]", - подчеркнул он.

Между тем швейцарские и российские биологи уже выявили ряд доказательств того, что ремдесивир может подавлять коронавирусную инфекцию.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 129 тыс., умерли 3 520 человек, выздоровели 73 285.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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