Более 1,5 млн средств индивидуальной защиты передано медицинским организациям Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Медицинские организации Дагестана получили более 1,5 млн средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили в среду в региональном оперштабе.

Ранее в аппарате полномочного представителя президента в СКФО отметили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, количество заболевших на сегодняшний день составляет больше 2,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем на Северном Кавказе.

"Более 1,5 млн средств индивидуальной защиты было передано медицинским организациям Дагестана для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Они были приобретены МЧС Дагестана на средства, выделенные из резервного фонда правительства Дагестана для ликвидации ЧС на территории республики в период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, медицинским учреждениям передано 1,48 млн масок, 3 670 респираторов, 178 тыс. одноразовых перчаток, 6 700 литров дезинфицирующего средства, более 9 тыс. защитных костюмов и комбинезонов, 250 противочумных костюмов и другие средства. Как отмечается, в ближайшее время на склад МЧС ожидается поступление новой партии средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка передал медицинским работникам Дагестана комплекты масок и перчаток.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксирован 181 новый случай, в целом получены 2 267 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, среди них 15 человек умерли, 356 выздоровели. В республике обследованы 23 433 человека, 3 277 находятся на изоляции. В республике действует режим самоизоляции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.