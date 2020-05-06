Краснокутский район в Саратовской области закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение с 6 мая закрыть на карантин Краснокутский район, где проживают более 33 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным оперативного штаба региона, всего в районе зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 жителей района.