Краснокутский район в Саратовской области закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение с 6 мая закрыть на карантин Краснокутский район, где проживают более 33 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным оперативного штаба региона, всего в районе зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 жителей района.
"Подписано постановление о закрытии на карантин Кранокутского района с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.
Ранее в регионе на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское в Вольском районе и село Озерное в Аткарском районе
Всего в области с начала пандемии подтверждено 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели на настоящий момент 135 пациентов.