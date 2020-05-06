{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Краснокутский район в Саратовской области закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса

В районе выявили 30 случаев заражения

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение с 6 мая закрыть на карантин Краснокутский район, где проживают более 33 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным оперативного штаба региона, всего в районе зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки коронавирус подтвердился у 19 жителей района.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Подписано постановление о закрытии на карантин Кранокутского района с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.

Ранее в регионе на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское в Вольском районе и село Озерное в Аткарском районе

Всего в области с начала пандемии подтверждено 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели на настоящий момент 135 пациентов.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Бразильский Сан-Паулу объявит бессрочный траур по жертвам коронавируса
От коронавирусной инфекции в стране умер 7 921 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС