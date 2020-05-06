Трамп сравнил пандемию с нападением на Перл-Харбор и терактами 2001 года

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса в США хуже нападения японской авиации на базу ВМС США Перл-Харбор в декабре 1941 года, а также серии терактов 11 сентября 2001 года. С таким сравнением выступил в среду американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы пережили самое ужасное нападение за всю историю нашей страны. Это [пандемия] действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было [в США]. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 2001 года - прим. ТАСС). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти", - сказал глава государства.

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор (Гавайские острова). Безвозвратные потери США составили свыше 2,3 тыс. военнослужащих, потоплено четыре линкора, уничтожено 188 самолетов. Это внезапное нападение послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

Боевики из террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра и в здание Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны США 11 сентября 2001 года. Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2996 человек, свыше 6 тыс. получили ранения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек.