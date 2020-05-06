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75-летие Победы

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполнил желание "ребенка войны" из Татарстана

Артисты устроили концерт во дворе дома 81-летней жительницы села Сеитово

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Артисты выступили под окнами дома 81-летней жительницы Татарстана в рамках акции "Мечты победителей" благотворительного проекта "Мечтай со мной". Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", запустил акцию "Мечты победителей". В рамках нее исполнилась мечта "ребенка войны" из Татарстана, 81-летней Лабутовой Нины Ивановны, которая мечтала о концерте во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Волонтеры вместе с театром русской песни "Ворожея" приехали к дому пожилой женщины в селе Сеитово. Под окнами дома Лабутовой артисты исполнили ее любимые песни, женщина давно мечтала послушать концерт русской народной музыки. Раньше Лабутова также увлекалась музыкой, с мужем она часто слушала концерты и по возможности посещала их.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной" исполняет заветные желания детей от трех до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2018 году он вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус всероссийского.

В марте 2020 года проект запустил благотворительную акцию "Мечты победителей", приуроченную к 75-й годовщине Победы. Заветные желания ветеранов и всех, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны, будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.

Теги
РоссияТатарстан75-летие Победы
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