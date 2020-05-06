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Бывший замминистра финансов США назначен главой консорциума по криптовалюте Facebook

В настоящее время Стюарт Леви является главным директором по правовым вопросам в HSBC

ТАСС, 6 мая. Консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, назначил Стюарта Леви своим первым главным исполнительным директором. Об этом сообщается в среду в заявлении консорциума.

"Libra Association, организация с независимым членством, счастлива объявить о назначении Стюарта Леви своим первым главным исполнительным директором", - указано в заявлении.

В настоящее время Леви является главным директором по правовым вопросам крупнейшего банка Европы - британского HSBC. Он приступит к выполнению своих новых обязанностей этим летом. Леви занимал должность заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки при администрациях Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

Агентство Рейтер указывает, что одной из основных обязанностей Леви будет взаимодействие с глобальными регуляторами по продвижению проекта криптовалюты. По его информации, на данный момент запуск Libra планируется на ноябрь-декабрь этого года.

О криптовалюте Libra

Компания Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в следующем году. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация "выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма". Президент США Дональд Трамп отметил, что Libra, по его мнению, будет иметь "низкую стабильность и надежность". Министры финансов стран Группы семи предупредили, что криптовалюта от Facebook может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.

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