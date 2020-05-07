В Израиле возобновляют работу торговые центры, открытые рынки и тренажерные залы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая. /ТАСС/. В Израиле в четверг возобновляют работу торговые центры, рынки на открытом воздухе, а также тренажерные залы, которые были закрыты с середины марта для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение приняло в понедельник правительство еврейского государства в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.

В сообщении канцелярии главы израильского правительства от 5 мая указывается, что "торговым центрам, рынкам на открытом воздухе и тренажерным залам будет разрешено работать с 7 мая 2020 года", но с рядом ограничений. В частности, "вход посетителей должен регулироваться так, чтобы в любой момент времени в помещении находилось не более одного человека на 20 кв. м. площади, включая сотрудников", "должны обеспечиваться четкие меры для обеспечения дистанции в 2 метра между людьми", а также "неукоснительно выполняться правила гигиены, включая обработку поверхностей". В магазины и салоны будут допускаться посетители "в количестве одного на каждые 15 кв. м. площади", но "не более двух человек на один действующий кассовый аппарат".

5 мая власти Израиля отменили также запрет на выход из дома без уважительной причины для граждан страны, действовавший с 25 марта. В канцелярии также сообщили об отмене ограничения на проведение молитв на открытом воздухе на расстоянии не более 500 метров от дома или места работы, но указали, что "остается в силе ограничение по количеству участников - не более 19 человек".

В канцелярии добавили, что "посещение пляжей все еще запрещено, кроме как для занятий спортом на море", а "в бассейнах разрешена активность, связанная с терапией, а также занятия для спортсменов, участвующих в соревнованиях". Кроме этого, с 5 мая при выполнении требований гигиены и социальной дистанции в Израиле разрешено открытие "библиотек, гостиниц, заповедников и объектов наследия, национальных парков и зоопарков".

Поэтапный выход из карантина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, представляя в понедельник поэтапный план оживления экономики страны и выхода из карантинных мер, подчеркнул, что пока еще "сохраняется ограничение на количество собирающихся людей: не более 20 человек и только на открытом пространстве". Премьер указал на необходимость сохранения дистанции в 2 метра между людьми и ношения масок для предотвращения распространения коронавируса. В Израиле за пределами дома с 12 апреля обязательно ношение маски, нарушение этого правила карается штрафом в 200 шекелей (около 55 долларов).

Премьер отметил, что Израиль "проведет поэтапную подготовку" каждого из шагов по выходу из карантинных мер и будет вводить новые и возвращать действовавшие ограничения в случае возобновления роста количества инфицированных более чем на 100 за 24 часа.

Распространение коронавируса в Израиле

С 27 февраля, когда в Израиле был зафиксирован первый случай заражения, на территории еврейского государства по состоянию на среду было выявлено 16 314 инфицированных коронавирусом, 10 527 из них выздоровели. Число выздоровевших за 24 часа пациентов с коронавирусом в стране впервые превысило число выявленных инфицированных 17 апреля, и эта тенденция сохраняется.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Израиле 6 мая достигло 238.