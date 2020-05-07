Вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву запланирован на 14 мая

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Следующий вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, согласно предварительному графику, запланирован на 14 мая. Об этом сообщается в среду на сайте российского посольства в Вашингтоне.

"Вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк - Москва запланирован на 14 мая 2020 в 19:20 (местное время) (2:20 мск - прим. ТАСС)", - сообщило диппредставительство.

Отмечается также, что на рейс смогут зарегистрироваться только граждане России, проживающие в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Республике Мордовия.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - отмечается в сообщении.

В понедельник российский посол Анатолий Антонов сообщил, что дипломатическое представительство за последние дни установило связь еще с восемью российскими школьниками, будет прорабатываться вопрос об их возвращении на родину следующим рейсом с восточного побережья США.

Ранее пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс сообщила, что вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Нью-Йорк состоится также 14 мая, билеты уже находятся в продаже. Для получения подробностей и приобретения билетов дипломат посоветовала посетить сайт "Аэрофлота".