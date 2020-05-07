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Пандемия коронавируса нового типа

CBS: в Нью-Йорке у 64 детей выявили симптомы, потенциально связанные с коронавирусом

Как сообщили местные власти, речь идет "о синдроме системного воспаления"

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты в штате Нью-Йорк зафиксировали в течение последних недель не менее 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

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Канал приводит слова представителя управления здравоохранения крупнейшего мегаполиса США Димитра Даскалакаиса. Он констатировал, что речь идет "о синдроме системного воспаления". У пациентов, по его словам, наблюдается высокая температура в течение продолжительного времени, симптомы болезни Кавасаки, токсического шока, боль в области живота. Согласно одной из версий, симптомы могли проявляться у детей после того, как они переболели вызываемым новым коронавирусом заболеванием в легкой форме. У некоторых подтвердилось заражение новым коронавирусом или было выявлено наличие антител к нему. Даскалакаис отметил, что ранее похожие случаи наблюдались в Великобритании.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 73 тыс. человек.

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СШАВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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