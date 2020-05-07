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Пандемия коронавируса нового типа

Все регионы Китая понизили уровень эпидемиологической опасности до низкого

Отмечается, что понижение уровня эпидемиологической опасности означает, что "регионы будут предпринимать всеобъемлющие меры для восстановления производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни"

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах КНР с четверга скорректирован на низкий. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в стране не осталось ни одного региона с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы.

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"[Граничащая с Россией] северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян с 00:00 6 мая (19:00 5 мая мск) понизила уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина (административный центр провинции) и в городе Суйфэньхэ. С 00:00 7 мая (19:00 6 мая мск) риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян", - сообщает ТВ.

"С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности", - сказано в репортаже. Также отмечается, что понижение уровня эпидемиологической опасности до низкого означает, что "регионы будут предпринимать всеобъемлющие меры для восстановления производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни".

В апреле эпидемиологическая ситуация в провинции Хэйлунцзян ухудшилась из-за роста числа ввозных случаев заражения. Инфицированные были выявлены в том числе среди граждан КНР, возвращающихся на родину через пункт пропуска Пограничный (Приморский край) - Суйфэньхэ. С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения. По данным на утро четверга, 138 пациентов с коронавирусной инфекцией в провинции Хэйлунцзян по-прежнему проходят лечение.

18 апреля власти провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Китае, скорректировали уровень эпидемиологической угрозы до низкого. Как отмечалось в заявлении местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, такой статус регион получил после нормализации ситуации в городе Ухане, где впервые были выявлены зараженные коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За весь период эпидемии в Китае было выявлено более 82,8 тыс. заразившихся, свыше 4,3 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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