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В Приморье ветеран Великой Отечественной войны справилась с коронавирусом

Ее возраст составляет 94 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны в Приморском крае выздоровела после заражения коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба Правительства Приморского края.

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"Еще 31 приморец успешно прошел курс терапии и выписан домой после лечения от коронавирусной инфекции. Таким образом, уже 18% заболевших COVID-19 в крае с болезнью справились. Среди тех, кто справился с болезнью - трое детей, а также 94-летняя женщина - ветеран Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, состояние женщины в какой-то момент стало средней тяжести. К тому же у пациентки было сопутствующее заболевание. Главный врач и персонал госпиталя во Владивостоке пообещали ей выписку к 9 мая, и свое слово сдержали.

По данным на 7 мая, число вылечившихся от коронавируса в Приморье составляет 130 человек. Вместе с тем в крае растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии. За последние сутки число заболевших увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский край75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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