Амурская область получила 10 тыс. одноразовых защитных костюмов от Минпромторга

ТАСС, 7 мая. Партия средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников поступила в Амурскую область от Министерства промышленности и торговли РФ, сообщило в четверг правительство региона. Всего область получила 10 тыс. одноразовых защитных костюмов, столько же пар высоких бахил и 36,4 тыс. одноразовых халатов.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 3 апреля поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.

"По линии Минпромторга в область поступило 10 тыс. одноразовых комбинезонов высокой степени защиты, 10 тыс. пар высоких бахил из нетканых материалов, 36,4 тыс. одноразовых халатов. На эти цели потрачено около 50 млн рублей средств федерального бюджета", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Амурской области Юлию Рябинину.

Экипировка распределена между учреждениями здравоохранения региона, врачи получат защитные комплекты уже в ближайшие дни. Это первая крупная партия СИЗ по линии Минпромторга. В скором времени ожидается еще одна крупная поставка более чем на 60 млн рублей из средств федерального бюджета.

Учреждения здравоохранения также получают необходимые средства для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований.