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Пандемия коронавируса нового типа

Из Белокаменки под Мурманском вывезли еще более 200 вахтовиков

Ранее компания "Велесстрой" вывезла из Мурманска в другие регионы 500 вахтовиков

МУРМАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Компания "Велесстрой" вывезла со стройплощадки в Белокаменке под Мурманском, где был выявлен очаг коронавируса, еще 204 вахтовых рабочих. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте компании.

Компания "Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах было занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. были рабочими "Велесстроя". Ранее компания вывезла из Мурманска в другие регионы 500 вахтовиков.

"Сегодня в рамках плановой демобилизации персонала 204 вахтовика покинули строительный объект в Белокаменке Мурманской области. Это сотрудники "Велесстроя" и его подрядчиков, занятых на возведении Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений", - говорится в сообщении.

По словам HR-директора компании "Велесстрой" Максима Глотова, которые приводятся в сообщении, компания взяла на себя все транспортные расходы, включая перевозку автобусами из Белокаменки, перелет из аэропорта Мурманска и дальнейшие трансферы по России до места жительства. Сколько рабочих останется на стройплощадке для продолжения работ, в компании не уточнили.

Ранее компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работ на объекте для проведения дезинфекции. С целью максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий, два из них, на 144 и 150 мест, уже сданы в эксплуатацию, еще одно должны сдать 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате.

По данным оперативного штаба, в Мурманской области выявлено 136 новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 2 237, из них 1 937 на стройплощадке в Белокаменке, 2 072 человека находятся на лечении с COVID-19, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке, четыре человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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