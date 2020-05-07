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Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Токио приземлился во Владивостоке

Это промежуточная посадка рейса, самолет направляется в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Токио в Москву с задержкой в 45 минут совершил промежуточную посадку во Владивостоке, сообщается на сайте международного аэропорта Владивосток.

"Рейс SU 265 авиакомпании "Аэрофлот", пункт отправления Токио/Ханэда, прибыл в 15:45 (8:45 мск)", - сообщается на онлайн-табло аэропорта. Прибытие рейса было запланировано на 15:00.

Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, среди туристов-дальневосточников, которых вывезут во Владивосток из Японии, есть и жители Хабаровского края, по предварительным данным, их 21 человек. Их доставят из Владивостока в Хабаровск автобусом. Всех разместят в обсерваторе на базе одной из гостиниц города. Транспортные расходы возьмет на себя правительство региона.

В четверг Минкомсвязь РФ опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян из ряда стран Юго-Восточной Азии, Турции, Испании и США на 10-15 мая. На воскресенье, 10 мая, запланирован вывозной рейс из Денпасара (Индонезия) в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. Во вторник, 12 мая, планируются рейсы Хошимин (Вьетнам) - Санкт-Петербург - Москва, а также напрямую в Москву из Кишинева, Ханоя и с Сейшел. На 13 мая намечен перелет Бангкок (Таиланд) - Санкт-Петербург - Москва. В четверг, 14 мая, планируются рейсы Гоа - Ростов-на-Дону - Москва, перелеты Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва, а также прямой рейс в Москву из Нью-Йорка. 15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи (Турция) в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Теги
ЯпонияРоссияПриморский крайХабаровский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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