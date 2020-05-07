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Федеральные вузы переносят карьерные мероприятия в онлайн-коворкинги

В дистанционном режиме с использованием видеосвязи проводятся и собеседования со студентами по вопросам трудоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Часть федеральных университетов переносят карьерные мероприятия и ярмарки вакансий в формат онлайн-коворкингов в условиях распространения коронавируса. В частности, студенты Уральского федерального университета (УрФУ) в мае смогут в режиме онлайн научиться заполнять резюме, проходить собеседования и примут участие в марафоне мастер-классов от компаний-партнеров вуза.

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Студенты Уральского федерального университета в июле прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили поднять до всероссийского масштаба университетскую акцию "Ночь карьеры", где на одной площадке собирались студенты и выпускники вузов, работодатели, эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения. Путин поддержал это предложение, по итогам встречи было дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"Мы соберем на площадке группы проекта "Время карьеры" в социальной сети студентов и недавних выпускников, HR-специалистов, представителей работодателей, тренеров университета. Своеобразный онлайн-коворкинг запустится в день борьбы с безработицей 21 мая", - сообщил ТАСС один из организаторов проекта в УрФУ Максим Жужгин. Ранее в пресс-службе УрФУ сообщали, что акция "Время карьеры" в очном формате перенесена с конца апреля на осень 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

Боты-работодатели и приложения для знакомств с компаниями

Уже сейчас работает "Карьерный чат-бот" в соцсети "ВКонтакте", там пользователям и участникам онлайн-марафона доступны вакансии, практики и стажировки от компаний-партнеров университета, актуальные на данный момент. "Чат-ботом очень удобно пользоваться. Вакансии разбиты по отраслям, можно выбрать интересующие и получать еженедельное обновление, где какие вакансии, практики и стажировки доступны. До основного дня акции мы будем запускать разные конкурсы с призами от работодателей, которые являются традиционными для нашей акции", - пояснил организатор мероприятия.

Параллельно с этим участники смогут познакомиться со своими будущими работодателями в специальном приложении в группе проекта, где им предложат пройти тест о работе той или иной компании. Те участники, которые ответят на все вопросы, получат подарки от партнеров вуза.

Экспресс-пицца с работодателем и лекции от университета

Как пояснил ТАСС председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов, в рамках марафона будут опубликованы статьи с советами от представителей компаний и специалистов по гибким навыкам. Менеджеры расскажут о важных моментах в процессе трудоустройства, дадут советы по подготовке к онлайн-собеседованию, заполнению онлайн-формы резюме. "Мы расскажем про возможности и особенности практик в онлайне, летом это очень пригодится студентам. Также будут статьи и лекции на темы, связанные с цифровизацией: как она меняет привычные нам профессии, чему необходимо учиться сейчас, чтобы быть востребованными при выходе на работу", - отметил Партов.

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21 мая планируется организовать телемарафон. "Раз в час в прямых эфирах будут проходить мастер-классы от компаний, на данный момент у нас 16 участников. Мы планируем заручиться поддержкой HR-экспертов и организовать для студентов вводную лекцию на тему развития рынка труда в период пандемии, что важно учитывать в нынешней обстановке", - добавил председатель Союза студентов.

Также карьерный онлайн-коворкинг предоставит возможность пройти экспресс-собеседования с работодателями в неформальной обстановке. "У нас есть классная идея, которую мы назвали онлайн-завтраками с работодателями. Студенты заполнят небольшое резюме, в котором укажут свои компетенции, компании выбирают интересные для себя предложения и заказывают этим соискателям на дом пиццу. И условно в 10:00 студенты будут в неформальной обстановке обсуждать вопросы трудоустройства с потенциальными работодателями на стажировку или открытую вакансию", - пояснил Жужгин.

В ноябре 2019 года "Ночь карьеры" собрала около 10 тыс. человек. Число участников будущей акции будет намного больше благодаря переходу в онлайн, рассчитают организаторы.

Ярмарки вакансий

Перенести карьерное мероприятие в онлайн-режим решили и в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, где обучается более 30 тыс. студентов. В конце апреля впервые прошла онлайн-ярмарка вакансий для обучающихся, сообщила директор регионального Центра содействия трудоустройству выпускников КФУ Елена Губанова. "Мы заключили договор с платформой "Факультетус" в числе других вузов, то есть мы не единственные в этом плане. Платформу разрабатывал не наш вуз, пользоваться ею мы будем впервые", - сообщила она.

Для участия в ярмарке студенты и работодатели регистрируются на платформе и общаются напрямую. Для этого нужен только доступ к интернету. В будущем на основе "Факультетуса" планируется создать постоянно действующую единую всероссийскую цифровую кадровую площадку.

В Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта в Калининграде в период дистанционного обучения онлайн-площадкой для взаимодействия студентов-выпускников, преподавателей и работодателей стал вузовский Центр карьеры. В онлайн-ярмарке вакансий БФУ примут участие Калининградское отделение ПАО "Сбербанк", ОКБ "Факел", "Ростелеком", МТС, "Автотор", "Содружество" и другие крупные организации и компании региона. Также в дистанционном режиме с использованием видеосвязи проводятся собеседования со студентами по вопросам трудоустройства, мастер-классы по написанию резюме.

По мнению директора Центра Алины Алексюк, в нынешних условиях интерес работодателей к вузу и его студентам-выпускникам не снижается. Они информируют о вакансиях, которые размещаются на электронных ресурсах университета и Центра карьеры, встречаются со своими потенциальными специалистами в чате для оперативного взаимодействия, продолжают вместе реализовывать заказанные в интересах своих фирм и компаний исследования, которые для студентов являются и выпускными квалификационными работами.

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