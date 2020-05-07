Федеральные вузы переносят карьерные мероприятия в онлайн-коворкинги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Часть федеральных университетов переносят карьерные мероприятия и ярмарки вакансий в формат онлайн-коворкингов в условиях распространения коронавируса. В частности, студенты Уральского федерального университета (УрФУ) в мае смогут в режиме онлайн научиться заполнять резюме, проходить собеседования и примут участие в марафоне мастер-классов от компаний-партнеров вуза.

Студенты Уральского федерального университета в июле прошлого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложили поднять до всероссийского масштаба университетскую акцию "Ночь карьеры", где на одной площадке собирались студенты и выпускники вузов, работодатели, эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения. Путин поддержал это предложение, по итогам встречи было дано поручение рассмотреть вопрос о проведении с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов, которое помогало бы им в трудоустройстве.

"Мы соберем на площадке группы проекта "Время карьеры" в социальной сети студентов и недавних выпускников, HR-специалистов, представителей работодателей, тренеров университета. Своеобразный онлайн-коворкинг запустится в день борьбы с безработицей 21 мая", - сообщил ТАСС один из организаторов проекта в УрФУ Максим Жужгин. Ранее в пресс-службе УрФУ сообщали, что акция "Время карьеры" в очном формате перенесена с конца апреля на осень 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

Боты-работодатели и приложения для знакомств с компаниями

Уже сейчас работает "Карьерный чат-бот" в соцсети "ВКонтакте", там пользователям и участникам онлайн-марафона доступны вакансии, практики и стажировки от компаний-партнеров университета, актуальные на данный момент. "Чат-ботом очень удобно пользоваться. Вакансии разбиты по отраслям, можно выбрать интересующие и получать еженедельное обновление, где какие вакансии, практики и стажировки доступны. До основного дня акции мы будем запускать разные конкурсы с призами от работодателей, которые являются традиционными для нашей акции", - пояснил организатор мероприятия.

Параллельно с этим участники смогут познакомиться со своими будущими работодателями в специальном приложении в группе проекта, где им предложат пройти тест о работе той или иной компании. Те участники, которые ответят на все вопросы, получат подарки от партнеров вуза.

Экспресс-пицца с работодателем и лекции от университета

Как пояснил ТАСС председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов, в рамках марафона будут опубликованы статьи с советами от представителей компаний и специалистов по гибким навыкам. Менеджеры расскажут о важных моментах в процессе трудоустройства, дадут советы по подготовке к онлайн-собеседованию, заполнению онлайн-формы резюме. "Мы расскажем про возможности и особенности практик в онлайне, летом это очень пригодится студентам. Также будут статьи и лекции на темы, связанные с цифровизацией: как она меняет привычные нам профессии, чему необходимо учиться сейчас, чтобы быть востребованными при выходе на работу", - отметил Партов.