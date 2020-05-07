В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

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"Первый случай который был, официально подтвержден. Это первый случай [смерти] от коронавируса", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская сообщила 5 мая о смерти женщины, поступившей в Сакскую райбольницу 30 апреля с предварительным диагнозом правостороння пневмония. У нее было большое количество сопутствующих заболеваний.

В Крыму по состоянию на 7 мая зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 41 человек.