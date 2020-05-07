В Москве не будут отключать горячую воду в домах до 1 июля

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции. Конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку жилищного фонда к зиме", - сказал мэр.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человек.