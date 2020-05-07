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Опрос: большинство россиян отметят 9 Мая минутой молчания в условиях самоизоляции

По данным опроса, около 15% респондентов примут участие в акции "Бессмертный полк" онлайн

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ресурс стопкоронавирус.рф выяснил, как россияне планируют отметить 9 Мая в условиях самоизоляции. По данным опроса, более 58% респондентов отметят праздник минутой молчания.

"Наибольшее число ответов (более 55-58%) пришлось на минуту молчания, которая пройдет по всей России в 19:00 9 мая. Почти 40% будут вспоминать членов своей семьи, которые воевали. Около 30% опрошенных традиционно соберутся за праздничным обедом", - говорится в сообщении ресурса стопкоронавирус.рф, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, еще около 15% респондентов примут в этом году участие в акции "Бессмертный полк" онлайн, около 10% поставят на свой аватар в соцсетях георгиевскую ленту.

Опрос проводился в группе стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте" и в мессенджере Telegram. В нем приняли участие более 13,7 тыс. человек.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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