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75-летие Победы

На фасадах домов в Сочи и Новороссийске появились граффити ко Дню Победы

В Сочи художники нарисовали на фасаде дома лица героинь повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие"

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Тематическое граффити появилось на фасаде одного из домов в Сочи ко Дню Победы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

"Лица героинь повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие" изобразили на фасаде дома по улице Парковой. Монохромные портреты с красными звездами на головных уборах символизируют женщин, сражавшихся за Родину наравне с мужчинами", - сообщили в пресс-службе.

С инициативой увековечить память девушек, прошедших войну, вышли волонтеры "Молодой Гвардии", пояснил глава Центрального района Сочи Александр Белозеров. Художники завершат работу к 9 мая.

Как сообщается на официальном сайте администрации и городской думы Новороссийска, в городе-герое реализуется масштабный патриотический граффити-проект "Стена Победы". Молодые художники из Краснодара изображают портреты героев войны на фасадах домов. "В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне символично и правильно в городе-герое реализовать такой проект. Проезжая по городу, каждый день наблюдаю за продвижением этого грандиозного проекта", - отметил глава города Игорь Дяченко, осмотрев очередное граффити на фасаде дома по улице Куникова, где появился портрет майора Цезаря Куникова, возглавившего в феврале 1943 года десантную операцию на Малой земле.

Всего в Новороссийске запланировано нанести порядка 10 патриотических граффити-рисунков в рамках проекта "Стена Победы". Завершится проект работами, которые будут нанесены на фасадах многоквартирных домов, расположенных по проспекту Ленина. Здесь появятся изображение "Родина-Мать зовет!" в стиле плаката времен Великой Отечественной войны и композиция "Солдат - защитник".

Подготовка ко Дню Победы

Во всех районах Сочи установили около 40 памятных арок, фотозон и архитектурных композиций ко Дню Победы. Кроме того, на транспортных артериях курорта появились светодиодные консоли с изображением военной символики. На уличных видеоэкранах регулярно транслируются ролики о ветеранах-сочинцах, сообщили в пресс-службе.

"Мы относимся ко Дню Победы с особым трепетом, помним и ценим каждого, кто участвовал в кровопролитных боях или трудился в тылу. В этом году в уличном оформлении принимала участие петербургская компания - одна из лучших подрядных организаций России. В это непростое для всей страны время мы постарались создать для жителей, и, в первую очередь, для ветеранов, максимально праздничную атмосферу. Учитывая, что дата юбилейная, декоративные конструкции будут украшать Сочи до конца года", - привели в пресс-службе слова директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Сергея Оганезова.

По его словам, особое внимание уделяется вечернему оформлению памятных конструкций. Практически все макеты видно не только днем, но и в темное время суток.

Массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы в Сочи перенесены на более поздний срок, но основные проекты пройдут в новом формате. 9 мая, в течение всего дня, артисты и волонтеры будут поздравлять ветеранов, пройдет прямая трансляция праздничного концерта без зрителей. Вечером эфиры основных теле и радиоканалов прервутся для трансляции "Минуты молчания", после чего жителям Сочи будет предложено выйти на балконы или встать у окон с портретами своих родственников и близких - участников войны.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКраснодарский край75-летие Победы
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