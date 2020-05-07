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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижнем Новгороде планируют построить госпиталь в течение месяца

Он сможет принять 200 пациентов

ТАСС, 7 мая. Госпиталь на 200 коек планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода к началу июня. Сюда будут переведены пациенты из ветхого здания одной из инфекционных больниц города, сообщила в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Новый корпус появится на территории городской больницы №23. На строительство потребуются не годы и не месяцы: уже в начале июня 2020 года планируем ввести в эксплуатацию этот объект. Затем предполагается провести реконструкцию и других корпусов лечебного учреждения", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, ввод нового корпуса позволит перераспределить ресурсы внутри региона, отказавшись от использования ветхих зданий инфекционной больницы №9. "Больница №9 сейчас находится в ужасном состоянии. Мы сможем перенаправить пациентов из старых зданий в новые комфортабельные палаты", - отметил Никитин.

В Нижегородской области подтверждено 3 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 510 пациентов выздоровели, 23 умерли. Регион находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусом.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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