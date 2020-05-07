В Удмуртии разрабатывают план по выходу из режима самоизоляции к концу мая

ИЖЕВСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии готовят план по выходу республики из режима всеобщей самоизоляции к концу мая. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в четверг во время встречи в онлайн-режиме со студентами-медиками и ординаторами Ижевской государственной медицинской академии.

"Мы готовим поэтапно, предварительно, до конца мая, мероприятия, в результате которых будем практически снимать режим самоизоляции и возвращать республику к нормальной жизни", - сказал Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии сохранятся определенные требования к некоторым категориям граждан, связанные, например, с ношением масок.

Бречалов уточнил, что власти также разработают новые правила, по которым республика будет жить до конца года, однако не уточнил, о каких именно изменениях идет речь. "Мы сейчас всей командой готовим новые правила жизни, потому что... в таких условиях - условиях с некоторыми ограничениями - мы будем жить еще достаточно долго", - добавил глава региона.

По данным властей, в Удмуртии на 7 мая зарегистрировано 345 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 91 человек выздоровел, 11 умерли. За последние два дня в регионе зарегистрирован один случай заражения коронавирусом и один летальный исход.

В республике действует режим всеобщей самоизоляции и так называемый масочный режим в общественных местах. Ранее власти разрешили работу ряда предприятий и компаний. Также допускаются индивидуальные пробежки на улице, занятие спортом с тренером на свежем воздухе и скандинавской ходьбой при соблюдении социальной дистанции. Кроме того, жители могут совершать велопрогулки, гулять с грудными детьми около дома.