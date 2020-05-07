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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: потребуется анализ санитарных мер во всех отраслях, но нельзя "перегибать палку"

По словам президента, нельзя "задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями"
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. После спада эпидемии коронавируса потребуется провести анализ санитарных мер на транспорте и в других отраслях, но нельзя будет "перегибать палку" избыточными требованиями. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в сфере транспорта.

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"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", - сказал глава государства.

Он при этом обратил внимание представителей федеральных ведомств: "Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".

"Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан", - сказал Путин. Он добавил, что это всегда должно быть "на первом плане".

' ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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