Глава Карелии призвал не ходить к Вечному огню и пообещал возложить цветы от всех жителей

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики отказаться от посещения мемориала "Вечный огонь" в День победы из-за риска заражения коронавирусом. Он заявил в четверг, что возложит цветы к мемориалу 9 мая от лица всего региона.

"Я призываю граждан воздержаться от посещения Вечного огня и захоронений, потому что это может повлечь за собой возможность заражения. Что касается нашего главного мемориала, Вечного огня, я все-таки утром от имени всех жителей республики возложу цветы и преклоню колено", - сказал Парфенчиков в прямом эфире социальной сети "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что жители могут съездить на кладбища, навестить могилы своих родных в индивидуальном порядке, но подчеркнул, что в поездках должны принимать участие члены семьи, проживающие вместе.

По последним данным республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены 125 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 15 человек. Со среды в регионе тестирование на коронавирус начала еще одна лаборатория. Специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера проводят исследования с помощью более эффективных тестов, которыми будут проверять пациентов, требующих оперативного уточнения диагноза. В этой же лаборатории будут проходить тестирование врачи.

Всего в республике на определение коронавирусной инфекции работают пять лабораторий. Выполнено порядка 19 тыс. исследований.