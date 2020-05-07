В Орловской области ужесточили масочный режим

ТАСС, 7 мая. Масочный режим ужесточили в Орловской области - в аптеки, магазины и общественный транспорт теперь можно будет зайти только в средствах индивидуальной защиты. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Считаю необходимым сегодня в решение регионального штаба определить следующее поручение. Администрации губернатора и председателя правительства области дополнить комплекс ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правовыми нормами, предусматривающими следующие обязанности: организации розничной торговли, организации оказания услуг, медицинские организации, аптеки обязаны обеспечить исполнение запрета граждан на вход и нахождение без средств защиты органов дыхания", - сказал Клычков.