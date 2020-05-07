В Орловской области ужесточили масочный режим

ТАСС, 7 мая. Масочный режим ужесточили в Орловской области - в аптеки, магазины и общественный транспорт теперь можно будет зайти только в средствах индивидуальной защиты. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Считаю необходимым сегодня в решение регионального штаба определить следующее поручение. Администрации губернатора и председателя правительства области дополнить комплекс ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правовыми нормами, предусматривающими следующие обязанности: организации розничной торговли, организации оказания услуг, медицинские организации, аптеки обязаны обеспечить исполнение запрета граждан на вход и нахождение без средств защиты органов дыхания", - сказал Клычков.
Глава региона отметил, что из-за роста числа заразившихся - к 7 мая их выявлено 865 - в ближайшую неделю региональные власти не намерены принимать меры послабления режима самоизоляции. Параллельно прорабатывается вопрос постепенного снятия ограничений. "Мы сейчас запросили информацию, в том числе в муниципальных образованиях, потому что они на местах видят, как развивается ситуация. Наличие коечного фонда, санитарно-эпидемиологическая ситуация в конкретном муниципальном образовании и обеспечение санитарных условий будут ключевыми. Будем смотреть, что можно открывать в каждом конкретном районе", - сказал Клычков ТАСС.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.