Артисты Кировской области презентовали клип на песню "День Победы"

КИРОВ, 7 мая. Видеоролик с песней "День Победы" в исполнении музыкальных коллективов Кирова, артистов и участников команды КВН "Вятка", снятый для песенного марафона "Наш День Победы" на фоне Вечного огня, презентовали в четверг в Кировской области, сообщается на сайте правительства.

"7 мая Кировская область присоединяется к масштабному проекту "Наш День Победы", инициированному аппаратом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Кировские вокалисты представили свою видеоверсию знаменитой песни, которая стала непременным атрибутом празднования 9 Мая. Местом съемок в Кирове был выбран мемориал "Вечный огонь" - место памяти героев войны на набережной реки Вятки", - говорится в сообщении.

Регион принял эстафету исполнения песни "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова от Чувашии. Всего к исполнению присоединились девять кировских исполнителей - артисты вокального ансамбля "Дивертисмент" - участники Всероссийского телевизионного вокального конкурса "Новая звезда", заслуженный работник культуры РФ, руководитель фольклорного ансамбля "Слобода" Ирина Холманских, автор и исполнитель, солист Вятской филармонии Константин Юдичев, лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального искусства, победитель конкурса "Учитель года Кировской области" Ирина Беляева, а также популярные игроки команды КВН "Вятка" - чемпиона высшей лиги сезона 2018 года.

Кировская область в годы войны

В ролике кировчане рассказали о вкладе Кировской области в приближение Победы. В годы войны на фронт ушло почти 600 тыс. жителей региона, более 250 тыс. из них не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза. А кировчанин Григорий Булатов одним из первых водрузил красное знамя над рейхстагом, вошел в историю и фотолетопись войны как "знаменосец Победы" - его изображение стало символом свержения фашизма.

В Кировскую область были экстренно эвакуированы сотни предприятий с запада страны, в кратчайшие сроки они развернули производство и давали фронту сотни тысяч снарядов, танки и "Катюши". Коллектив Вятскополянского машиностроительного завода за годы войны выпустил более 2,5 млн знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина - под руководством самого конструктора Георгия Шпагина. За трудовую доблесть, проявленную тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, город Киров и несколько городов области носят звание Городов трудовой славы.

Кроме того, регион принял сотни тысяч эвакуированных, в том числе детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году в область прибыло более 200 детских интернатов, это почти 23 тыс. детей. В годы войны в регион были эвакуированы госпитали из Ленинграда, Курска, Орджоникидзе, Тулы, Рязани, Сибирского военного округа, свою работу они развернули в больницах, школах, административных зданиях, домах культуры и отдыха Кировской области. Всего в регионе размещалось 93 госпиталя, здесь получили лечение около 500 тыс. советских солдат и командиров.

О марафоне

К песенному марафону "Наш День Победы" уже присоединились республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская, Пензенская области. В четверг Кировская область передает эстафету Оренбургской области. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 Мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.