{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Одессы заявил о завершении карантина в городе

Ослабление ограничительных мер в целом по Украине начнется 11 мая

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Карантинные ограничения, введенные с 17 марта в Одессе в связи с пандемией коронавируса, прекратили действия, город возвращается к обычной жизни. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В городе работает комиссия, которая подводит итоги карантина. Мы ... все посчитали, и фактически я могу сказать, что карантин в Одессе закончен", - сказал он в интервью изданию "Страна".

При этом Труханов признал, что в случае всплеска заболеваемости ответственность за досрочный выход из карантина, ослабление которого в стране планируется 11 мая, будет нести одесская власть.

По словам мэра, в Одессе уже ждут начала пляжного сезона и приезда туристов.

Карантин из-за нового вируса был введен на Украине решением правительства страны с 17 марта до 24 апреля, затем продлен до 22 мая. Ослабление ограничительных мер начнется 11 мая.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Нижегородские власти организовали более 600 мест для обсервации
Губернатор Глеб Никитин заявил, что приезжающие в регион должны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС