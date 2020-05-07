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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани выздоровела почти треть заразившихся коронавирусом

Врачи выписали 523 человека

КРАСНОДАР, 7 мая. /ТАСС/. Врачам на Кубани удалось вылечить 523 человек, заразившихся коронавирусом, они выписаны из больниц, это 32% от общего числа заразившихся. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Треть людей от общего числа выявленных случаев уже выздоровели, из больниц выписано 523 человека, что составляет 32% от общего числа выявленных случаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по числу выявленных случаев заражения Краснодарский край занимает 64-е место в стране. По данным оперативного штаба региона за текущие сутки зафиксированы 99 новых случаев, общее число заразившихся достигло 1 633 человек, из них 94 ребенка. За время пандемии умер 21 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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