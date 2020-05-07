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75-летие Победы

Мединский заявил, что РФ не будет оставлять без ответа попытки переписать историю войны

Речь идет, в частности, о попытках "обвинить Советский Союз наряду с гитлеровской Германией в развязывании" Второй мировой

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Попытки отдельных стран переписать историю Второй мировой войны и обвинить Советский Союз наряду с гитлеровской Германией в ее развязывании не останутся без ответа со стороны России. Об этом в четверг заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе приняли совместное заявление. В частности, по мнению глав этих государств, завершение боевых действий не стало "символом победы для многих стран Центральной и Восточной Европы", поскольку "один тоталитарный режим сменился другим", а окончанием Второй мировой войны для Прибалтики "можно считать вывод российских войск после восстановления независимости в 1990-1991 годах". Кроме того, в заявлении осуждается пакт Молотова-Риббентропа.

"Например, только сегодня было опубликовано заявление руководителей прибалтийских государств, в котором наша страна обвиняется в искажении истории Второй мировой войны. Более того, говорится, что два безжалостных тирана - Сталин и Гитлер - разделили Европу на сферы влияния, подписали секретные протоколы по пакту Молотова-Риббентропа, и по сути, начали Вторую мировую войну. Позднее на основании этого документа Советский Союз якобы аннексировал, оккупировал, Латвию, Литву и Эстонию. Мы не можем оставить без ответа подобного рода заявления, и сейчас совместно с Российским историческим обществом готовим совместный комментарий по этому поводу", - сказал Мединский в ходе презентации собрания архивных фотографий "Образы войны".

По его словам, предлагаемая поправка в Конституцию РФ о защите исторической правды является сегодня очень важной и актуальной.

"Одна из предполагаемых поправок в конституцию дополняется статьей 76.1, в которой - важные, содержательные вещи, в том числе пункт 3. Я позволю себе его зачитать: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига при защите Отечества не допускается". Почему это так сегодня важно? Мы видим, что даже сейчас, в канун 75-летия Великой Победы в средствах массовой информации по всему миру и даже из уст официальных лиц происходят постоянные попытки перекроить историю", - подчеркнул председатель Российского военно-исторического общества.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичЭстонияЛатвияЛитваРоссияКальюлайд, КерстиНауседа, ГитанасЛевитс, Эгилс75-летие Победы
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