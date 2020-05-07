В Вологодской области до 1 июня продлили режим самоизоляции

"В последние дни все больше людей на улицах, падает индекс самоизоляции. Мы ввели масочный режим, он обязателен, а в местах повышенной опасности - в магазинах и в общественном транспорте - обязательно нужно носить и перчатки. Мы продлеваем режим самоизоляции и карантинные меры до 1 июня. Это необходимо, так как при запуске всех промышленных предприятий в области количество людей на улицах и в общественных местах, конечно, вырастет", - сказал Кувшинников в ходе онлайн-совещания с представителями бизнес-сообщества.

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим самоизоляции и карантинные меры из-за пандемии коронавируса до 1 июня. Об этом сообщил в четверг губернатор области Олег Кувшинников.

В первую очень нужно восстановить работы промышленных предприятий, строительной отрасли, лесного сектора и сельского хозяйства, сказал губернатор.

"Мы приняли решение о запуске всех смежных сфер, без которых нормальная работа всех промышленных предприятий области невозможна. Запуск их мы должны сделать немедленно, чтобы сохранить экономический потенциал нашего региона. Запускаем в работу с 12 мая 82% от общего количества организаций, где занято не менее 87% работников сферы малого и среднего предпринимательства. Мы готовы ослабить режим и открыть все промышленные предприятия, но при обязательном соблюдении санитарных требований", - сказал Кувшинников.

По данным оперштаба на 7 мая, в области зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 12 случаев, 105 человек выздоровели, двое умерли.