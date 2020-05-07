В Мордовии умерли две медработницы, заразившиеся коронавирусом

"Сегодня я с прискорбием хочу сообщить, что скоропостижно скончались два моих коллеги, два медицинских работника, которые ценой своей жизни спасали пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. К сожалению, они заболели сами и, несмотря на все усилия медицинских работников, скоропостижно скончались.", - сказал Маркин.

Министр выразил соболезнования родственникам умерших женщин, а также призвал всех жителей республики соблюдать самоизоляцию и проводить разъяснительные беседы с теми, кто возвращается с вахт. "Все больше прибывает родственников с вахт из других регионов. Вы должны четко им говорить о том, что они попадают на двухнедельную самоизоляцию, так как даже не имея клинических проявлений, они могут заразить вас", - скаазал Маркин.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что семьям умерших будет оказана помощь. "Искренне сочувствую родным, близким, всем знакомым наших медработников. Они находились на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавали опасность, честно и добросовестно выполняли свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Уверяю, что органами власти в обязательном порядке их семьям будет оказана вся необходимая поддержка", - цитирует Волкова пресс-служба.

Всего в Мордовии зафиксировано восемь смертей, общее число случаев заражения достигло 1 018, из них 944 человека получают лечение стационарно, 16 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, выздоровели 166 человек.