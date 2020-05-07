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Пандемия коронавируса нового типа

На поддержку медиков в борьбе с пандемией в Волгоградской области направят 280 млн рублей

В регионе также на круглосуточный режим работы с интервалом в 14 дней перевели дома-интернаты

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Объем региональной финансовой поддержки медикам, занятым в Волгоградской области в противоэпидемических мероприятиях, вызванных коронавирусом, предусмотрен в размере 280 млн рублей, сообщил в четверг на прошедшей в онлайн-режиме пресс-конференции ТАСС член Совета Федерации Сергей Горняков.

"Если говорить о поддержке медицинских работников, в бюджете Волгоградской области сформирована сумма 280 млн рублей на такую поддержку. Плюс принят закон, который расширяет категорию получателей за сложный и напряженный периоды работы. К этим категориям мы относим и врачей-патологоанатомов, и специалистов <…> с немедицинским образованием", - сказал сенатор.

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Он уточнил, что в Волгоградской области также, как в Ярославской области, на круглосуточный режим работы с интервалом в 14 дней переведены дома-интернаты. "Врачам и тому персоналу, кто там работает, помимо заработной платы, предусмотрены дополнительные выплаты от 18 до 56 тыс. рублей - это меры региональной поддержки. Мы понимаем, что по России ситуация сложная, и много очагов было именно в домах-интернатах, где люди были с коронавирусом. Считаем, что такие меры оправданы, средства есть, и осуществляем меры поддержки", - отметил Горняков.

На 7 мая в Волгоградской области зарегистрирован 711 случаев коронавируса. Из больниц после выздоровления выписан 191 человек. На территории Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев с летальным исходом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177160 случаев заражения, выздоровели 23803 человека, умерли 1625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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