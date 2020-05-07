В Адыгее за два года реализуют 12 крупных инфраструктурных проектов

МАЙКОП, 7 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи по индивидуальной программе социально-экономического развития региона до конца 2021 года при поддержке федерального центра намерены реализовать 12 крупных проектов, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

"С целью реализации индивидуальной программы в республике сформирована дорожная карта. Всего предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах - 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов", - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития и торговли Адыгеи Геннадия Митрофанова, выступившего на заседании правительства региона, которое прошло в режиме видеоконференции.

В этом году планируется начать реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, продолжить ремонт Пушкинского народного дома. Предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, реабилитационного медцентра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории.

"В этом году продолжится реконструкция автомобильной дороги "Даховская - плато Лагонаки", на эти цели в 2020 году будет направлено 263 млн рублей, в следующем году - 212 млн рублей. Также в 2021 году предусмотрено выделить 127 млн рублей на берегоукрепительные работы в Майкопе. Проект уже есть, поэтому с поступлением средств планируется приступить к его реализации", - уточнили в пресс-службе.

Среди значимых инфраструктурных проектов - реконструкция автоматизированной газораспределительной станции поселка Краснооктябрьского. В этом году будет готова проектно-сметная документация, на которую предусмотрено 25 млн рублей, в следующем году 250 млн рублей направят непосредственно на реконструкцию ГРС.

"Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики", - цитирует пресс-служба главу республики Мурата Кумпилова.

О поддержке отстающих регионов

Индивидуальная программа социально-экономического развития республики была утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в апреле. По результатам рейтинга Минэкономразвития России по социально-экономическому развитию регионов республика вошла в состав 10 субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. В список отстающих регионов, помимо Адыгеи, включены Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В конце февраля председатель правительства РФ принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих 10 регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.