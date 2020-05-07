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В России разработали более 20 цифровых сервисов для маломобильных людей на самоизоляции

Они были разработаны в ходе онлайн-хакатона VirusHack

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Более 20 цифровых сервисов разработали на онлайн-хакатоне VirusHack для маломобильных горожан, которые самоизолировались во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Сразу 22 цифровых сервиса для маломобильных горожан с различным функционалом для iOS, Android и веб-сайтов разработали на самом масштабном российском онлайн-хакатоне VirusHack, который прошел по инициативе Ростелекома с 3 по 5 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В финал хакатона вышли три сервиса: мобильное приложение для родственников тяжелобольного человека, не имеющих опыта в паллиативной помощи, которое позволяет составить план ухода за больным и делиться им с врачом, мобильный информационный помощник, который дает персонализированные рекомендации по уходу и доступ к онлайн базе знаний, а также возможность составлять и отслеживать действия по уходу на основе календаря. Еще одни участники разработали веб- и мобильное приложение, составляющее список ежедневных задач для сиделки на основании диагноза маломобильного человека. Полноценные версии всех сервисов будут доработаны и внедрены в ближайшее время.

Команды-разработчики получили денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, а также возможность сотрудничества с фондом помощи хосписам "Вера".

"Во время самоизоляции, когда пришлось резко ограничить контакты с окружающими, особенно в плотной городской среде, остро встал вопрос оказания своевременной помощи тяжелобольным и пожилым людям, входящим в группу риска. Поэтому возникла необходимость разработать городское цифровое приложение или сервис, которые позволят организовать уход за маломобильным человеком в условиях карантина", - отметили в Центре городских компетенций АСИ.

В онлайн-хакатоне приняли участие 1,2 тысячи специалистов и 279 команд. На участие в треке Центра городских компетенций АСИ и фонда помощи хосписам "Вера" поступило 454 заявки из 86 городов.

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